الأحد 01-08-2021
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الأحد، 01-08-2021 10:41 ص

متفوقة تحرم من دراستها الجامعية ووالدها يروي المعاناة

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - بصوت غلبه الألم والحسرة ، تحدث محمد - سوري الجنسية-  الأحد ، عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حول مأساته مع ابنته المتفوقة التي انتهت دراستها في الثانوية العامة ، السنة الماضية .

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وفي التفاصيل ، روى المواطن للإعلامي محمد الوكيل ، معاناته ، كونه يحمل جنسية سورية وزوجته أردنية ، الأمر الذي زاد من وطأة المعاناة .

 

وأشار ان ابنته حصلت على معدل (94%) في الفرع العلمي ، لافتا أن ضيق عيش العائلة يحول دون متابعة دراستها الجامعية ، ما ادّى إلى استياء العائلة ، عدا عن استياء الطالبة ، لكونها "متفوقة" .

 

وطالب عبر منبر البرنامج ، الوقوف على المعاناة من قبل المعنيين وأهل الخير ، لتحقيق الطالبة المتفوقة طموحها .

 

 

 




 

 


 

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