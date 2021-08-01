متفوقة تحرم من دراستها الجامعية ووالدها يروي المعاناة

الوكيل الإخباري - بصوت غلبه الألم والحسرة ، تحدث محمد - سوري الجنسية- الأحد ، عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حول مأساته مع ابنته المتفوقة التي انتهت دراستها في الثانوية العامة ، السنة الماضية .

اضافة اعلان

وفي التفاصيل ، روى المواطن للإعلامي محمد الوكيل ، معاناته ، كونه يحمل جنسية سورية وزوجته أردنية ، الأمر الذي زاد من وطأة المعاناة .

وأشار ان ابنته حصلت على معدل (94%) في الفرع العلمي ، لافتا أن ضيق عيش العائلة يحول دون متابعة دراستها الجامعية ، ما ادّى إلى استياء العائلة ، عدا عن استياء الطالبة ، لكونها "متفوقة" .

وطالب عبر منبر البرنامج ، الوقوف على المعاناة من قبل المعنيين وأهل الخير ، لتحقيق الطالبة المتفوقة طموحها .