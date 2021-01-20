وزارة الأشغال لـ الوكيل: غرفة عمليات مشتركة للتعامل مع ملاحظات المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري –

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قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة، إن الوزارة تعاملت مع جميع الملاحظات التي وصلت إليها أولا بأول.ولفت المحارمة خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" مع الإعلامي محمد الوكيل عبر "راديو هلا" إذاعة القوات المسلحة الأردنية، أن منطقة البحر الميت شهدت سابقا عملية إعادة تأهيل لـ 8 جسور والوضع فيها جيد.وبين أن الوزارة وضعت خطة طوارئ، وبدأت بالاستعداد للموسم المطري منذ انتهاء الموسم المطري الماضي وذلك بتفريغ وتبويب كل الملاحظات لمعالجتها.وأضاف: "قبل بداية الموسم المطري بدأنا بتنظيف مجاري السيول والعبارات، ولدينا 94 فرقة فنية مع 400 آلية موزعة بمناطق المملكة كافة".وأكد المحارمة وجود غرفة عمليات مشتركة بين الوزارة ووزارة الداخلية والأمن العام والبلديات وأمانة عمان والدفاع المدني ووزارة الإدارة المحلية لتنسيق العمل، مؤكدا أن التواصل مستمر على مدار الساعة.وأشار إلى أن الملاحظات التي تعاملت معها الوزارة منذ يوم أمس كانت بسيطة، كانجراف الأتربة وتجمعات مياه ومناهل مغلقة، وتم التعامل معها بسرعة.