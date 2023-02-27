وفاة طفل هرب من كلب ضال ودهسته مركبة في إربد

الوكيل الإخباري - رصد

روى مواطن أردني حادثة مؤلمة وقعت يوم الجمعة الماضية في إربد أدت إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 14 عاما.

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وقال المواطن في تسجيل صوتي لـ "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الإثنين إن الطفل ذَهب مع والده إلى المقبرة الاسلامية على طريق بشرى /الرمثا لزيارة "جدته المتوفاة".



وأضاف أنه وخلال زيارة المقبرة طلب والد الطفل منه أن يحضر الماء ليسقي قبر جدته وفي هذه الأثناء تعرض الطفل إلى هجوم من مجموعة كلاب ضالة في المقبرة.



وفي التفاصيل تابع المواطن" أن الطفل فر هارباً مذعوراً من الكلاب إلى الشارع العام مما أدى إلى دهسه من قبل مركبة تسير على الشارع و توفي في مكان الحادث.



وزادت ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الأردن مؤخراً مما ساهم بوقوع العديد من الحوادث مع أطفال ونساء وكبار بالسن.

