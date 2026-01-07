أبو مرجوب: إعادة اشتراكات صندوق الخدمات تتم فقط في حالتي التقاعد الوجوبي أو الاعتلال الطبي

09:52 ص

الوكيل الإخباري- قال رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نقابة العاملين في البلديات وأمانة عمان الكبرى، ونائب رئيس اتحاد نقابات العمال، خالد أبو مرجوب، إن النقابة أبرمت قبل نحو 10 أعوام عقدًا مع امانة عمان الكبرى أسفر عنه إنشاء صندوق الخدمات الاجتماعية لمشتركي النقابة من العمال والموظفين المسددين لاشتراكاتهم، إضافة إلى عمال المياومة.





وأوضح أبو مرجوب أن الصندوق يقدّم عددًا من الخدمات، من بينها منح دراسية، وإعادة الاشتراكات، وتعويضات في حالات الوفاة من الدرجة الأولى للعضو، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات منظمة باتفاق رسمي بين النقابة وأمانة عمّان الكبرى.



وبيّن أن إعادة الاشتراكات تكون في حالتي التقاعد الوجوبي (الشيخوخة) أو تقاعد الاعتلال، لافتًا إلى أنه في حال عدم استفادة المشترك من خدمات الصندوق، يتم إعادة الاشتراكات بعد حسم 10% بدل خدمات إدارية، أما في حال الاستفادة فيتم إعادة الاشتراكات بعد حسم 10% بدل خدمات.



وأكد أبو مرجوب أن الاشتراك الشهري البالغ 7 دنانير لا يتم اعادته للمشتركين الا ضمن الشروط ، موضحًا أنه خلال عام 2025 تم تقديم 1790 منفعة شملت منحًا دراسية، وإعادة اشتراكات، وحالات إنسانية، وذلك وفق تعليمات ناظمة لا يمكن تجاوزها إلا لمن تنطبق عليهم الشروط.



وشدد على حرص النقابة على العمل وفق القانون، لافتًا إلى التنسيق المستمر مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث لا يتم تصنيف موظفي امانة عمان الذين احيلوا للتقاعد ضمن التقاعد الوجوبي..



وأشار إلى أن بعض المشتركين لم يستفيدوا من أي خدمة رغم اقتطاع 7 دنانير شهريًا، مبينًا أن عدد مشتركي النقابة يبلغ 10,660 مشتركًا.

