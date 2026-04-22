أجواء حارة وظروف صعبة داخل مدارس الأغوار ومطالب باستثنائها من بلاغ ترشيد الطاقة

الوكيل الإخباري- طالب معلمون في مدارس الأغوار الجهات المعنية بإعادة النظر في قرار عدم تشغيل أجهزة التكييف داخل الصفوف الدراسية، في ظل الارتفاع الكبير على درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.





وفي اتصال عبر "برنامج الوكيل"، قالت احدى المعلمات إن أعداد الطلبة داخل الصف الواحد تتراوح ما بين 30 إلى 40 طالبا، ما يزيد من حدة الاكتظاظ ويضاعف تأثير الحرارة داخل الغرف الصفية، خاصة مع طبيعة الأجواء الحارة في مناطق الأغوار وعدم وجود مراوح .



وأشارت أن عدم تشغيل أجهزة التكييف يؤدي إلى ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ بالغرف الصفية بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وحدوث حالات إجهاد وتعب خلال الحصص الدراسية، الأمر الذي ينعكس سلبا على تركيز واستيعاب الطلبة بسبب طبيعة مناطق الاغوار، فضلا عن شعورهم بالضيق وعدم الراحة طوال اليوم الدراسي وهو ما ينسحب أيضا على المعلمين.



وطالبت باستثناء مدارس الاغوار من بلاغ رئيس الوزراء باطفاء المكيفات في الدوائر والمؤسسات الحكومية لترشيد الاستهلاك.



وكان أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مطلع نيسان الحالي بلاغا رسميا صارما يقضي بفرض حزمة من الإجراءات لترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في كافة المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والهيئات العامة في ظل الحروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.





