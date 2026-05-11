أمانة عمّان توضح ضريبة الصرف الصحي وآلية احتساب المسقفات

الوكيل الإخباري- قال مدير دائرة التخمين العقاري في أمانة عمّان الكبرى صلاح الهباهبة الدعجة، إن ضريبة الأبنية والأراضي فُرضت عام 1954، وتطرأ عليها عدة اقتطاعات، منها 10% ضريبة مسقفات لصالح البلدية، و2% ضريبة معارف منذ عام 1988، و3% مساهمة للصرف الصحي ضمن قانون سلطة المياه، ليصبح مجموعها 15% تترتب على ضريبة العقار.





وأوضح لـ "برنامج الوكيل " الذي يبث عبر "راديو هلا" أن البلديات وأمانة عمّان تتولى فرض وتحصيل الضريبة، حيث يتم تحويل 3% لصالح سلطة المياه و2% لصالح وزارة التربية والتعليم.



وأشار إلى أن تراكم الضرائب لسنوات قد يؤدي إلى وصول المبالغ المستحقة إلى آلاف الدنانير.





وبيّن أن الضريبة تُطلب بداية كل عام، مع وجود خصومات تشجيعية خلال الأشهر الستة الأولى، فيما تُفرض غرامات نهاية العام على المتأخرين، مشيراً إلى قرار لمجلس الوزراء يقضي بإعفاء 20% من الغرامات السابقة حتى تاريخ 30 حزيران.



ودعا المواطنين إلى تسديد ضريبة المسقفات لتجنب تراكم المبالغ والغرامات المالية.



وأكد أن تقدير ضريبة الأبنية يتم وفق مساحة البناء أو القيمة الإيجارية السائدة في المنطقة، حيث تختلف القيمة بحسب الحوض والمنطقة.



وكانت قد وردت شكوى لـ "برنامج الوكيل" من مواطن حول ترتب رسوم صرف صحي عليه بقيمة تقارب 5 آلاف دينار، تشمل مطالبات سابقة وحالية، رغم تأكيده أن المنطقة أو العقار لا يحتوي أساساً على شبكة صرف صحي، فيما تبعد أقرب شبكة صرف عن منزله نحو 400 متر، وقد تتجاوز كلفة الربط 18 ألف دينار.





