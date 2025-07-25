إصابات إثر حريق محل تجاري على دوار القبة بإربد - صور

شهود عيان قالوا لموقع الوكيل الاخباري ان الحريق تسبب بإصابة شخصين اسعفا الى المستشفى ، فيما تمكنت كوادر الدفاع المدني من اخماد الحريق .
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