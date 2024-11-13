​إصدار 422 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا منذ بداية العام الحالي

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول الماضي.

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ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 422 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا.



وكانت أصدرت الوزارة خلال شهر تشرين أول الماضي، 44 ألفا و100 شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيا.