إنجاز طبي مؤثر يُروى عبر "برنامج الوكيل" واستعادة النظر لمعمّرة أردنية تبلغ 106 سنوات

وقالت الرقاد خلال اتصال هاتفي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" إن السيدة المسنّة راجعت الخدمات الطبية الملكية برفقة أبنائها الذين أبدوا حرصاً كبيراً على رعايتها، وسعوا إلى تمكينها من استعادة نعمة البصر بعد فقدانها بزراعة دقيقة لقرنية صناعية.
وأوضحت أن الفريق الطبي أجرى تقييماً دقيقاً للحالة، قبل اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة، تكللت بفضل الله بالنجاح، وأسهمت في إعادة البصر للمريضة، ما أدخل السرور والفرح إلى قلبها وقلب عائلتها ، وكانت فرحتهم لا توصف.
وأضافت أن هذه الحالة تعكس مستوى الثقة بالخدمات الطبية الملكية، مشيرة إلى أن الأردن يُعد من الدول الرائدة إقليمياً في جراحات القرنية والليزك وزراعة العدسات، بفضل الكفاءات الطبية والتقنيات المتقدمة.
وأكدت الرقاد أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الخدمات الطبية الملكية والقطاع الصحي في الأردن، لافتة إلى أن دعم الأسرة كان له دور مهم في نجاح رحلة العلاج.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذه القصة تجسد رسالة الطب الإنسانية في الأردن، القائمة على خدمة الإنسان أولاً، مشيرة إلى أن فرحة استعادة النظر لدى هذه السيدة المسنّة لا توصف، وتشكل دافعاً لمواصلة تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.
“امنيتي اني اشوف..” تعرف على قصة الحاجة التي افرحت قلوب الأردنيين باستعادة بصرها#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/81HNz4uBbY— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 14, 2026
