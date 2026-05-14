الخميس 2026-05-14 12:12 م

إنجاز طبي مؤثر يُروى عبر "برنامج الوكيل" واستعادة النظر لمعمّرة أردنية تبلغ 106 سنوات

إنجاز طبي مؤثر يُروى عبر "برنامج الوكيل" واستعادة النظر لمعمّرة أردنية تبلغ 106 سنوات
إنجاز طبي مؤثر يُروى عبر "برنامج الوكيل" واستعادة النظر لمعمّرة أردنية تبلغ 106 سنوات
 
الخميس، 14-05-2026 10:53 ص
الوكيل الإخباري- كشفت العقيد الدكتورة نانسي الرقاد، رئيس اختصاص القرنية والليزك في الخدمات الطبية الملكية ومستشارة طب وجراحة العيون، تفاصيل قصة إنسانية مؤثرة لمريضة أردنية معمّرة تبلغ من العمر 106 سنوات استعادت البصر بعد عملية جراحية دقيقة أجريت لها في الخدمات الطبية الملكية.اضافة اعلان


وقالت الرقاد خلال اتصال هاتفي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" إن السيدة المسنّة راجعت الخدمات الطبية الملكية برفقة أبنائها الذين أبدوا حرصاً كبيراً على رعايتها، وسعوا إلى تمكينها من استعادة نعمة البصر بعد فقدانها بزراعة دقيقة لقرنية صناعية.

وأوضحت أن الفريق الطبي أجرى تقييماً دقيقاً للحالة، قبل اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة، تكللت بفضل الله بالنجاح، وأسهمت في إعادة البصر للمريضة، ما أدخل السرور والفرح إلى قلبها وقلب عائلتها ، وكانت فرحتهم لا توصف.

وأضافت أن هذه الحالة تعكس مستوى الثقة بالخدمات الطبية الملكية، مشيرة إلى أن الأردن يُعد من الدول الرائدة إقليمياً في جراحات القرنية والليزك وزراعة العدسات، بفضل الكفاءات الطبية والتقنيات المتقدمة.

وأكدت الرقاد أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الخدمات الطبية الملكية والقطاع الصحي في الأردن، لافتة إلى أن دعم الأسرة كان له دور مهم في نجاح رحلة العلاج.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذه القصة تجسد رسالة الطب الإنسانية في الأردن، القائمة على خدمة الإنسان أولاً، مشيرة إلى أن فرحة استعادة النظر لدى هذه السيدة المسنّة لا توصف، وتشكل دافعاً لمواصلة تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تحويلات مرورية مؤقتة على طريق جديتا – إرحابا السبت

أخبار محلية تحويلات مرورية مؤقتة على طريق جديتا – إرحابا السبت

تعبيرية

طب وصحة الفئة العمرية الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا

البنك العربي يواصل تعاونه مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

أخبار الشركات البنك العربي يواصل تعاونه مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

ل

خاص بالوكيل فزعة أردنية لوافد مصري تشعل منصات التواصل

الحكومة تعلن جاهزيتها لبدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني قريباً

أخبار محلية الحكومة تعلن جاهزيتها لبدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني قريباً

تعبيرية

طب وصحة دراسة: الكافيين قد يساعد في إبطاء الشيخوخة

تات

تكنولوجيا إنستغرام يطلق ميزة جديدة

بب

أخبار محلية توضيح حول صرف رواتب شهر أيار لمتقاعدي الضمان



 
 






الأكثر مشاهدة

 