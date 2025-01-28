 
الثلاثاء 2025-01-28 04:31 م
 

الأردن.. إصدار 496 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا العام الماضي

ا
تعبيرية
الثلاثاء، 28-01-2025 03:33 م
الوكيل الإخباري- كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها إلكترونيا خلال العام الماضي.اضافة اعلان


ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 495.7 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال عام 2024.

وكانت أصدرت الوزارة خلال العام الماضي، 459.9 شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيا، فيما أصدرت 35.8 ألف شهادة باللغة الإنجليزية. 

يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.
 
gnews

أحدث الأخبار

خلال لقائه فعاليات شعبية

أخبار محلية العيسوي: الأردن بحكمة قيادته الهاشمية عصي على جميع التحديات

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية: أوكرانيا فقدت 280 جنديا في محور كورسك خلال آخر يوم

جانب من الاجتماع

أخبار محلية تعزيز الشراكة بين الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي لتطوير قطاع النقل الجوي

ا

عربي ودولي لبنان يرشح سفيره لدى ألمانيا لعضوية محكمة العدل الدولية

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يهدم مسجدا في جنين و"الأوقاف" الفلسطينية تستنكر

خم

المرأة والجمال نصائح لإبراز جمال العيون وجعلها أكثر إشراقا وجاذبية

جانب من عودة سكان غزة

فلسطين هآرتس: صور الحشود العائدة حطمت وهم النصر الكامل لنتنياهو

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية رسمياً .. موعد اعلان نتائج "تكميلية التوجيهي" في الاردن



 




الأكثر مشاهدة