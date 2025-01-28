الأردن.. إصدار 496 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا العام الماضي

ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 495.7 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال عام 2024.
وكانت أصدرت الوزارة خلال العام الماضي، 459.9 شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيا، فيما أصدرت 35.8 ألف شهادة باللغة الإنجليزية.
يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.
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