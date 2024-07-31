الأردن يتجه لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي

ومن المتوقع أن يتخذ المركزي الأردني قرار تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بما فيها القروض عند مستواها الحالي دون تغيير.
وكان أعلن الفيدرالي الأمريكي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة وبقيت عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، وهي أعلى مستوى لها منذ 23 عاما.
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