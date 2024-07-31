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الأردن يتجه لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني




 

الأربعاء، 31-07-2024 10:04 م

 الوكيل الإخباري - في الوقت الذي اتخذ فيه الفيدرالي الأميركي قرارا بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي، بات في حكم المؤكد أن يتجه البنك المركزي الأردني لقرار مماثل بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ومن المتوقع أن يتخذ المركزي الأردني قرار تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بما فيها القروض عند مستواها الحالي دون تغيير.

 

ويأتي قرار البنك المركزي المرتقب للحفاظ على قوة الدينار الأردني وهوامش الصرف مع الدولار الأميركي.

وكان أعلن الفيدرالي الأمريكي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة وبقيت عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، وهي أعلى مستوى لها منذ 23 عاما.

 

ويرجح محللون وخبراء أن يكون هذا التثبيت هو الأخير، قبل أن يبدأ الفيدرالي دورة التيسير النقدي وبدء خفض الفائدة اعتبارا من سبتمبر المقبل، وذلك حال دعمت البيانات الاقتصادية ومؤشرات التضخم لشهرين يوليو وأغسطس.

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