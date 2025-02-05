الأردن.. 139 ألف جلسة محاكمة عن بعد العام الماضي

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت خلال عام 2024. اضافة اعلان





وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 138ألفا و600 جلسة محاكمة عن بعد خلال العام الماضي.



وأظهرت الأرقام أنه تم تنفيذ 3693 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس، وجرى استقبال 2489 طلب مساعدة قانونية خلال نفس الفترة.



وخلال عام 2024 أنجزت الوزارة أرشفة 41.4 ورقة قضائية بهدف استخدام التكنولوجيا الحديثة لحفظ نسخ إلكترونية عن أوراق الدعاوى، بهدف تحسين بيئة التقاضي وتوفير الوقت والجهد.



ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.