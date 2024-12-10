الأرصاد: لا منخفضات جوية حتى نهاية الأسبوع

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" بأن البيانات الحالية تشير إلى استقرار في حالة الطقس مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة ليلاً في بعض المناطق حتى نهاية الأسبوع الحالي .
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