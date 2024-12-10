الأرصاد: لا منخفضات جوية حتى نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري- أكدت إدارة الأرصاد الجوية أن المؤشرات الحالية والقراءات الجوية لا تشير إلى اقتراب منخفضات ماطرة إلى سماء المملكة خلال الفترة القادمة ، والممتدة حتى نهاية الأسبوع الحالي . اضافة اعلان





وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" بأن البيانات الحالية تشير إلى استقرار في حالة الطقس مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة ليلاً في بعض المناطق حتى نهاية الأسبوع الحالي .

