الارصاد توضح حول تساقط الثلوج نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، الأحد،ان كتلة باردة جدا ستؤثر على المملكة نهاية الأسبوع وتستمر حتى نهاية الأسبوع القادم.

اضافة اعلان

وبالتفاصيل قال ال خطاب لموقع الوكيل الاخباري ان المؤشرات الأولية تشير الى هطولات مطرية يوم الخميس، وتتركز بالشريط الغربي من المملكة من الشمال إلى جنوب الغرب.



وأضاف آل خطاب أنه سيكون هناك تعمق لهواء شديد البرودة يومي الجمعة والسبت، وتوقعات لزخات ثلجية.

واستدرك ال خطاب في حديثه لموقع الوكيل الاخباري أهمية عدم استباق التوقعات والتريث للتأكد من الحالة الجوية وتوقعات مرافقتها لأي زخات ثلجية ، مؤكداً انه خلال الساعات الـ 48 المقبلة نضعكم بالتفاصيل.