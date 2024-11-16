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الامن العام : وفاة و 7 اصابات في مشاجرة بالكرك

الامن العام
الامن العام
السبت، 16-11-2024 12:52 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  توفي شخص وأصيب 7 آخرون إثر اندلاع مشاجرة  في منطقة العراق جنوبي محافظة الكرك، صباح السبت ،وفق مصدر أمني.

وبين المصدر  لموقع الوكيل الاخباري انه تم اسعاف الاصابات الى مستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الامير علي العسكري .

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واشار انه تم اخلاء الوفاة الى مركز الطب الشرعي ، وضبط اطراف المشاجرة ووضع الحراسة اللازمة . 

 

 
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