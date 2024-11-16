الامن العام : وفاة و 7 اصابات في مشاجرة بالكرك

وبين المصدر لموقع الوكيل الاخباري انه تم اسعاف الاصابات الى مستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الامير علي العسكري .
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