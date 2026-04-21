التربية: معالجة التنمر مسؤولية مشتركة .. ونسعى لأن تكون مدارسنا دامجة وآمنة لجميع الطلبة

وأضاف أن التعليمات تنص على وجود مرشد تربوي في كل مدرسة يزيد عدد طلبتها على 150 طالباً.
وأوضح العجارمة لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن ظاهرة التنمر لم تعد محصورة داخل المدارس، بل أصبحت موجودة في أماكن متعددة، حتى داخل بعض الأسر، مبيناً أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب جهداً مجتمعياً واسعاً وتعاوناً حقيقياً بين الأسرة والمدرسة.
وبيّن أن وزارة التربية والتعليم لم تتلقَّ أي تقرير يتعلق بالطفلة نتالي أو حالتها الطبية، مؤكداً في الوقت ذاته سعي الوزارة إلى جعل مدارسها مدارس دامجة تستوعب جميع الطلبة، دون تمييز بين الطالب السليم والطالب الذي يعاني من احتياج خاص.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد المعلمين والمرشدين التربويين للتعامل مع مثل هذه القضايا، فيما يبقى دور الأسرة محورياً في توعية الأبناء وتحذيرهم من مخاطر التنمر وآثاره السلبية على الآخرين.
وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الحزن أثارتها قصة الطفلة نتالي، البالغة من العمر 13 عاماً، والتي رحلت بعد معاناة مع مرض في القلب، وسط ظروف إنسانية مؤلمة تمثلت بتعرضها للتنمر والمضايقات داخل مدرستها بسبب وضعها الصحي، وفق ما روته عمتها.
وأشارت العائلة إلى أن نتالي كانت تكتم آلامها وتعبّر عنها في مذكراتها، ما سلط الضوء على خطورة التنمر المدرسي وأهمية توفير بيئة تعليمية آمنة تحمي الطلبة وتحفظ كرامتهم.
بعد وفاة طالبة مدرسة مريضة .. دفتر ذكريات يكشف ما كانت تتعرض له من تنمر#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/0Hu5ih8JVY— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 20, 2026
-
-
-
-
-
-
-
-
-
