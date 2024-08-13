التعليم العالي: إطلاق موقع القبول الموحد اليوم قبل الساعة 3

الوكيل الإخباري- أعلن مدير وحدة القبول الموحد والناطق الرسمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب عن إطلاق موقع القبول الموحد اليوم قبل الساعة الثالثة.



وقال الخطيب اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إنه سيتم إطلاق الموقع محدثا بجميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط.



وأضاف أن الموقع سيتضمن التخصصات المطروحة للقبول في العام الجامعي المقبل 2024-2025، وذلك استعدادا لبدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد.



يشار إلى أن الوزارة ستبدأ باستقبال طلبات الالتحاق الإلكترونية في كليات الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس اعتبارا من صباح غد الأربعاء وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلا من يوم الأربعاء 21 الشهر الحالي، أما مرحلة الدبلوم المتوسط فستبدأ اعتبارا من صباح بعد غد الخميس وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلا من يوم الخميس 22 الشهر الحالي.