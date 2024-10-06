الجامعة الأردنية توضح حول ما جرى في الجامعة اليوم

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الوكيل الإخباري- شهد حفل استقبال الطلبة الجدد في الجامعة الأردنية مشاحنات طلابية بين عدد من الطلاب القدامى مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد ، بحسب مصدر مطلع في الجامعة . اضافة اعلان





وأكد المصدر لـ "الوكيل الإخباري" بأن حفل استقبال الطلبة الجدد والذي حضر فيه أعداد كبيرة من الطلاب ، كان سبباً في موجة مشاحنات طلابية بسيطة مرت مرور الكرام دون أن تتسع دائرتها وترقى لمشاجرة طلابية .



جدير بالذكر أن حفل استقبال الطلبة الجدد في الجامعة الأردنية عادة سنوية يقيمها الطلبة القدامى للطلبة الجدد كنوع من أنواع التعريف بالجامعة ومرافقها والكتل الطلابية فيها ومحاولة التسويق لكسب ثقة الطلبة الجدد والاندماج في هذه الكتل الطلابية .



