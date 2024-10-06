الجامعة الأردنية توضح حول ما جرى في الجامعة اليوم

وأكد المصدر لـ "الوكيل الإخباري" بأن حفل استقبال الطلبة الجدد والذي حضر فيه أعداد كبيرة من الطلاب ، كان سبباً في موجة مشاحنات طلابية بسيطة مرت مرور الكرام دون أن تتسع دائرتها وترقى لمشاجرة طلابية .
جدير بالذكر أن حفل استقبال الطلبة الجدد في الجامعة الأردنية عادة سنوية يقيمها الطلبة القدامى للطلبة الجدد كنوع من أنواع التعريف بالجامعة ومرافقها والكتل الطلابية فيها ومحاولة التسويق لكسب ثقة الطلبة الجدد والاندماج في هذه الكتل الطلابية .
-
أخبار متعلقة
-
الخصاونة أوقف عجلات السيارة الكهربائية .. فهل تواصل المسير في عهد حسان ؟
-
اختطاف أردنيين اثنين على يد عصابات في المكسيك.. والخارجية تتابع
-
قانوني يكشف سبب عدم فصل نائب تمت إدانته بالرشوة
-
حريق بمجمع تجاري بشارع مكة والدفاع المدني يتعامل مع اصابات ومحاصرين
-
تعميم بعدم بيع كميات كبيرة من الزيوت النباتية لمنع غش زيت الزيتون
-
خبير أمني يكشف سبب عدم تفعيل صافرات الإنذار في الأردن أمس الثلاثاء
-
عكرمة صبري: ساندوا الأردن في حماية الأقصى من اقتحامات المتطرفين
-
حقيبة مدرسة تنجي طفلا من نهش كلب قاتل بالرصيفة (صورة)