الخارجية: جواز سفرنا يتقدم 10 مراكز عالميا.. ودول أوروبية ستسمح بدخول الأردنيين دون تأشيرة قريبا

الوكيل الإخباري- كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة أن تصنيف جواز السفر الأردني وصل إلى المركز 84 عالميا وتقدم نحو 10 مراتب خلال السنوات القليلة الماضية، وفق مؤشر "هينلي آند بارتنرز" العالمي لتصنيف جوازات السفر.



وقال القضاة اليوم الأحد، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الوزارة تعمل منذ عام 2017 على تقوية جواز السفر الأردني واعتماده من الدول للحصول على تسهيلات للدخول إليها دون تأشيرة أو تقديم تسهيلات للحصول على التأشيرة.



وأضاف أن تقوية جواز السفر عملية معقدة وليست سهلة حيث تتطلب شروطا عدة والالتزام بمعايير عالمية وهو ما تعمل عليه الوزارة لتذليل العقبات أمام المواطنين للسفر إلى جميع أنحاء العالم.



وأشار القضاة إلى أنه سيتم الإعلان قبل نهاية العام الحالي عن دول أوروبية جديدة ستمنح الأردنيين ميزة الدخول إليها دون تأشيرة دخول حيث سيتم الإعلان عن التفاصيل والتسهيلات في حينه.



وبيّن أن المواطن الأردني هو من أقل الجنسيات في تجاوز قوانين البلدان التي يسافر إليها وهو الأكثر التزاما في شروط التأشيرات وعدم تجاوزها واستغلالها لأي أمور أخرى مخالفة.

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