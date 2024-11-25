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الشاب نادر الزبون يرحل عن الدنيا ووالده يروي التفاصيل

نادر سمير الزبون
الشاب نادر الزبون
الإثنين، 25-11-2024 01:48 م

الوكيل الإخباري-  انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب نادر سمير الزبون عن عمر يناهز 37 عاماً إثر جلطة قلبية.

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وقال والده لـ"الوكيل الإخباري" إن نادر كان يعمل مدرباً في القوات المسلحة الأردنية، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.


وتابع الأب المكلوم أن ابنه الشاب نادر خرج إلى العمل كأي يوم طبيعي يوم الثلاثاء الماضي، وفي طريق عودته إلى منزله سقط في سوق جرش وتوفي هناك إثر جلطة قلبية مفاجئة.


ونعاه عدد كبير من أقاربه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مستذكرين طيب خلقه وحسن سيرته.
تم دفن الشاب الراحل وفتح بيت عزاء له في مسقط رأسه، الجبة - جرش.

 

 

 
gnews

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