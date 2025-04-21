الصحة تنصح الأطفال بارتداء الكمامات

الوكيل الإخباري- نصح مدير إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات في وزارة الصحة الدكتور عماد أبو يقين المواطنين بضرورة ارتداء أطفالهم للكمامات وخاصة تحت 6 سنوات في ظل الأجواء الخماسينية التي ستؤثر على المملكة خلال الأسبوع الحالي لتلافي الإصابة بالأمراض التنفسية.



وقال أبو يقين، اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن دخولات المستشفيات الحكومية ارتفعت مؤخرا وتحديدا الأطفال المصابون بأمراض الجهاز التنفسي في ظل تأخر الموسم المطري وانتشار الأتربة والغبار في الجو مع بداية موسم الربيع.



وأضاف أنه يجب على الوالدين الحفاظ على صحة أطفالهم وتجنب خروجهم من المنازل في الأجواء المغبرة وكذلك يجب عدم الاختلاط بالمرضى والابتعاد عن ملامسة الأسطح التي قد تنتقل العدوى إليها، وفي حال اكتشفوا إصابة أي من أبنائهم بأي مرض تنفسي عليهم مراجعة المركز الصحي لبدء خطة علاجية قبل تفاقم المرض.



وأشار أبو يقين إلى أن هناك اتفاقية مبرمة بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة لتحويل أي مريض مؤمن تحتاج حالته الصحية إلى دخول للمستشفى ولا يوجد سرير له أن يجري تحويله على حساب التأمين الصحي إلى مستشفيات خاصة، لافتا إلى أن ذلك يأتي إذا ما تعذر تأمين سرير في مستشفى حكومي آخر، وللمرضى غير المؤمنين صحيا يجري تقديم الخدمات الصحية في أقسام الإسعاف والطوارئ لحين تأمين سرير للمريض.



وكان طرح "برنامج الوكيل" أمس الأحد، شكوى أحد المواطنين جراء معاناة ابنه المريض بسبب نقص الأسرة في المستشفيات الحكومية وتحويله إلى مستشفى بعيد ما يضيف عليه أعباءً كبيرة.

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