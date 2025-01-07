 
الثلاثاء 2025-01-07 11:32 ص
 

الضريبة: لا قرارات جديدة برفع أو تعديل الضريبة على الدخان

ا
تعبيرية
الثلاثاء، 07-01-2025 10:51 ص
الوكيل الإخباري- نفت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أي زيادة ضريبية على أي نوع من أنواع السجائر في الأردن، وفق مستشار المدير العام والناطق باسم الدائرة موسى الطراونة.اضافة اعلان


واكد الطراونة لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لا توجد أي قرارات بزيادة الضريبة أو تعديلها على أسعار السجائر.

وأضاف أن هناك 8 شركات دخان في الأردن، وقد تكون الزيادة في سعر بعض الأصناف عائدة لقرار من إحدى الشركات.

وكان تداول أردنيين على منصات التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بارتفاع أسعار بعض أنواع السجائر وسط امتناع عن بيع الدخان في بعض المناطق وفق ما أفادوا به.
 
gnews

أحدث الأخبار

و

أخبار محلية عاجل الخارجية تدين نشر خرائط للمنطقة تشمل أجزاء من الأردن تزعم أنها تابعة لإسرائيل

ؤلت

أخبار الشركات [دعوة] Galaxy Unpacked كانون الثاني 2025: نقلة نوعية في تجارب الذكاء الاصطناعي على الهواتف المحمولة

ا

منوعات حسابات على فيسبوك لبيع الأطفال.. صدمة وتحرك في دولة عربية

ا

خاص بالوكيل الضريبة: لا قرارات جديدة برفع أو تعديل الضريبة على الدخان

فاي لويز عارضة أزياء سابقة هزمت مرض السرطان بعد استئصال 8 أعضاء من جسمها بعد التشخيص

منوعات امرأة تستأصل 8 أعضاء من جسمها للعلاج من السرطان

تعبيرية

أخبار محلية وزير الأوقاف يعلن انطلاق المراكز الشتوية لتحفيظ القرآن الكريم

ت

أسواق ومال الخزانة الأمريكية توضح شروط التعامل مع الحكومة السورية

الباخرة السياحية في ميناء العقبة

أخبار محلية صور - العقبة تستقبل 2451 سائحاً على متن باخرة سياحية



 




الأكثر مشاهدة