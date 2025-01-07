الضريبة: لا قرارات جديدة برفع أو تعديل الضريبة على الدخان

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الوكيل الإخباري- نفت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أي زيادة ضريبية على أي نوع من أنواع السجائر في الأردن، وفق مستشار المدير العام والناطق باسم الدائرة موسى الطراونة. اضافة اعلان





واكد الطراونة لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لا توجد أي قرارات بزيادة الضريبة أو تعديلها على أسعار السجائر.



وأضاف أن هناك 8 شركات دخان في الأردن، وقد تكون الزيادة في سعر بعض الأصناف عائدة لقرار من إحدى الشركات.



وكان تداول أردنيين على منصات التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بارتفاع أسعار بعض أنواع السجائر وسط امتناع عن بيع الدخان في بعض المناطق وفق ما أفادوا به.