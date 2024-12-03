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العمال: تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتباراً من 1- 1-2025 بعد إقراره

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 03-12-2024 03:02 م
الوكيل الإخباري-  قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ستجتمع الأسبوع القادم لاتخاذ قرار بخصوص الحد الأدنى للأجور، ليتم تنفيذه اعتبارا من 01-01-2025.اضافة اعلان


وعن أسباب التأخير في اتخاذ قرار الحد الأدنى للأجور، أوضح الفناطسة لـ "الوكيل الإخباري" أن وزير العمل خالد بكار حدد في وقت سابق موعدا لاجتماع اللجنة يوم الخميس من هذا الأسبوع، إلا أنّ غياب بعض أطراف اللجنة ممن يمثلون أصحاب العمل، بسبب السفر خارج البلاد؛ حال دون عقد الاجتماع، الأمر الذي أدى إلى تأجيل عقده إلى الأسبوع القادم. 

وأضاف الفناطسة، أن النظام الداخلي للجنة الثلاثية لشؤون العمل نص على أن يكون قرارها بالاجماع، مشيرا إلى أن وزير العمل خالد البكار أكد أنه سيتم عقد اجتماع اللجنة الأسبوع القادم. 

ولفت الفناطسة، إلى أن مطلب الاتحاد هو رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 300 دينار، خاصة أن الزيادة الأخيرة مرّت عليها سنوات عدة، وأن الحد الأدنى للأجور في الأردن منخفض جدا عن مستويات أرقام الفقر.

جدير بالذكر أن اللجنة الثلاثية المسؤولة عن تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور مكونة من "ممثلي العمال، ممثلي أصحاب العمل، الحكومة" هي التي ستقوم بالإعلان عن مبلغ الزيادة على الحد الأدنى خلال الأسبوع القادم.
 
gnews

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