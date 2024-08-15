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القبول الموحد تتلقى 15 ألفا و504 طلب التحاق بالجامعات الرسمية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي




 

الخميس، 15-08-2024 09:24 ص
الوكيل الإخباري-  كشف أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي استقبال 15 ألفا و504 طلب للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس.

 وقال الدبعي اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الوزارة مستمرة باستقبال الطلبات حتى الساعة الثانيـة عشرة ليلا من يوم الأربعاء 21 الشهر الحالي.

وأضاف أنه من المبكر الحديث الآن عن المعدلات الدنيا والعليا لدراسة التخصصات وسيتم ذلك بعد فرز وتصنيف البيانات، مرجحا صدور ذلك خلال أسبوعين.

وكانت أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأربعاء، موقع القبول الموحد.
gnews

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