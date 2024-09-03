الكشف عن الحالة الصحية لمصاب جدري القرود في الأردن

وقال امين عام وزارة الصحة الدكتور رائد الشبول لـ "الوكيل الاخباري" ان المصاب مدخل لدى مستشفيات البشير ويتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.
وأشار إلى أنه سيخضع لفترة الحجر الصحي والتي تمتد من أسبوعين إلى أربعة أسابيع لضمان شفاء تقرحات جسده تماما، واختفاء العلامات.
وبين ان المصاب مقيم في الاردن ولا يحمل الرقم الوطني وهو من جنسية عربية.
وأضاف أن هذه ليست الحالة الأولى لجدري القرود التي يتعامل معها الأردن، فقد تم تسجيل حالة بعام 2022 وتم اتباع الإجراءات الصحية اللازمة.
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