المحروقات: 220 الف أسطوانة غاز استهلاك الأردنيين من الغاز يومياً مع الأجواء الباردة

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الوكيل الإخباري- قال نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات بأن إقبال المواطنين على شراء أسطوانات الغاز لغايات التدفئة أكثر من إقبالهم على شراء الكاز خلال موسم شتاء العام الحالي . اضافة اعلان





وقال لـ "الوكيل الإخباري" ان انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي ، ومع اقتراب مربعانية الشتاء رفع الطلب اليومي على الغاز الى 220 الف أسطوانة يومياً ، في حين يكون الاستهلاك اليومي خلال أيام الشتاء معتدلة الحرارة نحو 160 الف أسطوانة ، وتتراجع خلال فصل الصيف الى نحو 60 الف أسطوانة يومياً .



ولفت إلى أن معدل استهلاك الكاز هذا العام قريب جداً من العام الماضي – حتى الان - ، مشيراً الى ان استهلاك الكاز في الأردن العام الماضي بلغ نحو 150 مليون لتر ، فيما استهلك الأردنيون 33 مليون أسطوانة غاز خلال 2023 .



واعتبر سعيدات أن سهولة تركيب أسطوانة الغاز وتوصيلها للمنازل عبر الموزعين ساهم في ارتفاع الإقبال خلال الأجواء الباردة على استخدام مدافئ الغاز أكثر من الكاز في وسائل التدفئة ، حيث توفر هذه العملية عناء ذهاب المواطن إلى محطات المحروقات وتعبئة الكاز وحمله إلى المنزل .