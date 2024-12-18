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المحروقات: 220 الف أسطوانة غاز استهلاك الأردنيين من الغاز يومياً مع الأجواء الباردة

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 18-12-2024 03:43 م
الوكيل الإخباري-   قال نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات بأن إقبال المواطنين على شراء أسطوانات الغاز لغايات التدفئة أكثر من إقبالهم على شراء الكاز خلال موسم شتاء العام الحالي .اضافة اعلان


وقال لـ "الوكيل الإخباري"  ان انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي ، ومع اقتراب مربعانية الشتاء رفع الطلب اليومي على الغاز الى 220 الف أسطوانة يومياً ، في حين يكون الاستهلاك اليومي خلال أيام الشتاء معتدلة الحرارة نحو 160 الف أسطوانة ، وتتراجع خلال فصل الصيف الى نحو 60 الف أسطوانة يومياً .

ولفت إلى أن معدل استهلاك الكاز هذا العام قريب جداً من العام الماضي – حتى الان - ، مشيراً الى ان استهلاك الكاز في الأردن العام الماضي بلغ نحو 150 مليون لتر ، فيما استهلك الأردنيون 33 مليون أسطوانة غاز خلال 2023 .

واعتبر سعيدات أن سهولة تركيب أسطوانة الغاز وتوصيلها للمنازل عبر الموزعين ساهم في ارتفاع الإقبال خلال الأجواء الباردة على استخدام  مدافئ الغاز أكثر من الكاز في وسائل التدفئة ، حيث توفر هذه العملية عناء ذهاب المواطن إلى محطات المحروقات وتعبئة الكاز وحمله إلى المنزل .
 
gnews

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