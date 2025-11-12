الوطني للأوبئة: لا يمكن أن يعود كورونا ليكون وباءً من جديد في الأردن حتى لو انتشر

09:56 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753617 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد الدكتور عادل البلبيسي، مدير المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، أن نسب فيروس كورونا في الأردن منخفضة جدًا. اضافة اعلان





ولفت إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل غسل اليدين، التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات للحد من أي انتشار محتمل للفيروس من جديد في المملكة.



وأكد لـ"الوكيل الإخباري" بأن الفيروس من الممكن أن يعود للانتشار بين المواطنين في حال عدم أخذ الاحتياطات اللازمة، مشدداً على أن الفيروس حتى لو انتشر فهو لن يكون وباءً من جديد في المملكة ، ولا يمكن أن يتحول لأزمة صحية كبرى.



وأضاف أن الكمامات تبقى وسيلة مهمة لمنع انتشار الفيروسات بأنواعها المختلفة، مؤكداً أن الالتزام بالإجراءات الصحية يحمي الأفراد والمجتمع، خاصة مع دخول موسم الشتاء الذي يشهد عادة زيادة في الأمراض التنفسية.