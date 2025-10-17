الجمعة 2025-10-17 11:51 م
 

انطلاق مهرجان الزيتون الوطني في 27 تشرين الثاني المقبل

الجمعة، 17-10-2025 11:18 م
الوكيل الإخباري- كشف مصدر مطلع في وزارة الزراعة أن مهرجان الزيتون الوطني الـ25 ومعرض المنتجات الريفية سيقام في 2025/11/27، على أن يقام في ‎المركز الأردني للمعارض الدولية في عمّان وعلى مدار 10 أيام كما في السنوات الماضية.اضافة اعلان


وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن التسجيل للمشاركة في المهرجان انتهى أمس الخميس 2025/10/16، وذلك لاتاحة الفرصة لأصحاب المعاصر والمطابخ الإنتاجية والمنتجات الريفية للمشاركة بالمهرجان.

ويعتبر المهرجان، الذي تنظمه وزارة الزراعة ويقام تحت رعاية ملكية سامية، نافذة تسويقية مهمة تعكس دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني الأردني، خاصة للمزارعين والسيدات الريفيات، وذوي الدخل المحدود والجمعيات الخيرية والتعاونية من المحافظات كافة.

يشار إلى أنه جرى افتتاح موسم عصر الزيتون يوم الأربعاء الماضي، وتم إعلان محافظة المفرق عاصمة  عاصمة الزيتون لعام 2025.
 
 
