انطلاق مهرجان الزيتون الوطني في 27 تشرين الثاني المقبل

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن التسجيل للمشاركة في المهرجان انتهى أمس الخميس 2025/10/16، وذلك لاتاحة الفرصة لأصحاب المعاصر والمطابخ الإنتاجية والمنتجات الريفية للمشاركة بالمهرجان.
ويعتبر المهرجان، الذي تنظمه وزارة الزراعة ويقام تحت رعاية ملكية سامية، نافذة تسويقية مهمة تعكس دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني الأردني، خاصة للمزارعين والسيدات الريفيات، وذوي الدخل المحدود والجمعيات الخيرية والتعاونية من المحافظات كافة.
يشار إلى أنه جرى افتتاح موسم عصر الزيتون يوم الأربعاء الماضي، وتم إعلان محافظة المفرق عاصمة عاصمة الزيتون لعام 2025.
