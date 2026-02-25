انقلاب باص حكومي في جرش يُسفر عن إصابتين متوسطتين

وأفاد شهود عيان لـ "الوكيل الإخباري" أن الحادث وقع نتيجة فقدان السيطرة على الباص أثناء سيره في المنطقة، ما أدى إلى انحرافه عن مساره وانقلابه في أحد المنحدرات بجانب الطريق.
وهرعت كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية إلى الموقع، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى جرش الحكومي لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه الدقيقة.
