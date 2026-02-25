الأربعاء 2026-02-25 01:18 م

انقلاب باص حكومي في جرش يُسفر عن إصابتين متوسطتين

انقلاب باص حكومي في جرش يُسفر عن إصابتين متوسطتين
انقلاب باص حكومي في جرش يُسفر عن إصابتين متوسطتين
 
الأربعاء، 25-02-2026 12:55 م
الوكيل الإخباري-  أُصيب شخصان بإصابات وُصفت بالمتوسطة، إثر حادث تدهور وانقلاب باص تابع لإحدى الدوائر الحكومية في محافظة جرش، اليوم الاربعاء.اضافة اعلان


وأفاد شهود عيان لـ "الوكيل الإخباري" أن الحادث وقع نتيجة فقدان السيطرة على الباص أثناء سيره في المنطقة، ما أدى إلى انحرافه عن مساره وانقلابه في أحد المنحدرات بجانب الطريق.

وهرعت كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية إلى الموقع، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى جرش الحكومي لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه الدقيقة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة ما تأثير الماء على عمل الدماغ؟

الأونروا: حماية المدنيين في غزة أولوية إنسانية ملحّة في ظل الأوضاع المتدهورة

فلسطين الأونروا: حماية المدنيين في غزة أولوية إنسانية ملحّة في ظل الأوضاع المتدهورة

مسابقة JustMarkets Boost تُبرز التركيز القوي على نجاح المتداولين

أخبار الشركات مسابقة JustMarkets Boost تُبرز التركيز القوي على نجاح المتداولين

4 قتلى في هجوم أوكراني بالمسيّرات على مصنع في غرب روسيا

عربي ودولي 4 قتلى في هجوم أوكراني بالمسيّرات على مصنع في غرب روسيا

انقلاب باص حكومي في جرش يُسفر عن إصابتين متوسطتين

خاص بالوكيل انقلاب باص حكومي في جرش يُسفر عن إصابتين متوسطتين

جنود الاحتلال

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم دير بلوط غربي سلفيت

أمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان : إدراج عمان رسميا على المنصة العالمية لجودة الحياة

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، السفيرة الأسترالية في عمان باولا غانلي

أخبار محلية وزيرة التنمية تبحث والسفيرة الأسترالية في عمان التعاون في المجالات المشتركة



 






الأكثر مشاهدة