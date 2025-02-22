بدء تداول الذهب عيار 14 لأول مرة في الأردن.. وهذا سعره للمواطنين

الوكيل الإخباري - كشفت النقابة العامة للحلي والمجوهرات، اليوم السبت، عن إضافة عيار 14 لأول مرة في الأردن.

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وقالت النقابة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن إضافة عيار 14 إلى التسعيرة اليومية وبدء التعامل فيه جاء بسبب ارتفاع أسعار الذهب ووصولها إلى مستويات قياسية.



وأضافت أن ذلك يأتي لتمكين المواطنين من شراء الذهب بأسعار مناسبة في ظل الظروف الحالية.



وأشارت النقابة إلى أن دول الجوار أصبحت تتعامل مع عيار 14 مثل باقي العيارات المعروفة.



يذكر أن سعر بيع غرام الذهب من عيار 14 بلغ 40.1 دينارا، مقابل 35.5 دينارا لجهة الشراء.