السبت 2026-02-07 05:40 م

بدء خصخصة خدمات النظافة في عمّان اعتباراً من مطلع نيسان

السبت، 07-02-2026 04:56 م

الوكيل الإخباري-

 

 • 3 شركات خاصة سوف تستلم خدمات النظافة من الامانة تدريجياً 

• شكل جديد لملابس عمال الوطن والوان الطاحنات والحاويات
• تقسيم عمان الى 5 اقاليم موزعة على الشركات الثلاث
• مدة العطاء للشركات 10 سنوات وتقييم دوري لإداءها

 

 اعتباراً من الأول من نيسان/أبريل المقبل، ستباشر ثلاث شركات خاصة بتولي خدمات النظافة في العاصمة عمّان، في خطوة تعني أن أمانة عمّان الكبرى لن تعود الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة النفايات بعد هذا التاريخ.


وبحسب المعلومات التي حصل عليها "الوكيل الاخباري"، فإن عملية الانتقال إلى الشركات الخاصة ستتم بشكل تدريجي وعلى مراحل، حيث جرى تقسيم مساحة أمانة عمّان الكبرى إلى خمسة أقاليم، جرى توزيعها على ثلاث شركات، ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تحسين كفاءة جمع ونقل النفايات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تغيرات تدريجية على شكل الزي الرسمي لعمال الوطن، إضافة إلى تغييرات في ألوان وآليات الشاحنات وحاويات النفايات، بما يعكس الهوية التشغيلية الجديدة للشركات المتعاقدة.

وأكدت المصادر لـ "الوكيل الاخباري" أن أمانة عمّان الكبرى ستواصل في المرحلة الأولى دورها الرقابي على عمل الشركات الخاصة، كما ستستمر بتشغيل الآليات التي لم ينتهِ عمرها التشغيلي، إلى حين استكمال عملية الانتقال بشكل كامل.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطط بعيدة المدى لتطوير قطاع إدارة النفايات في العاصمة، بما يشمل مشاريع مستقبلية لفصل النفايات من المصدر، مثل البلاستيك والكرتون وغيرها، وهي مشاريع تتطلب وقتاً طويلاً وجهداً توعوياً وتشغيلياً واسعاً.

ويحظى ملف جمع ونقل النفايات وإعادة تدويرها باهتمام رسمي كبير، في ظل توجهات عالمية لإسناد خدمات النظافة لشركات متخصصة، وهو نهج معمول به منذ سنوات في العديد من الدول، ويرتبط أيضاً بالحاجة الملحّة لإعادة النظر في مكبات النفايات في الأردن، التي يؤكد خبراء في شؤون البيئة أن أوضاعها الحالية تشكل تحدياً بيئياً خطيراً.

 
 


