بدء خصخصة خدمات النظافة في عمّان اعتباراً من مطلع نيسان

• 3 شركات خاصة سوف تستلم خدمات النظافة من الامانة تدريجياً

• شكل جديد لملابس عمال الوطن والوان الطاحنات والحاويات

• تقسيم عمان الى 5 اقاليم موزعة على الشركات الثلاث

• مدة العطاء للشركات 10 سنوات وتقييم دوري لإداءها

اعتباراً من الأول من نيسان/أبريل المقبل، ستباشر ثلاث شركات خاصة بتولي خدمات النظافة في العاصمة عمّان، في خطوة تعني أن أمانة عمّان الكبرى لن تعود الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة النفايات بعد هذا التاريخ.