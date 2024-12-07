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بعد متابعة الوكيل .. صيانة قسم الكلى بالمفرق الحكومي - صور

قسم الكلى بعد الصيانة
قسم الكلى بعد الصيانة
السبت، 07-12-2024 02:41 م
الوكيل الإخباري-  أكد مدير مستشفى المفرق الحكومي عوض الخزاعلة بأن الجدران في قسم الكلى بالمستشفى خضعت لصيانة كاملة بعد أن ظهرت متآكلة ومتهالكة في مقطع فيديو سابق نشره "الوكيل الإخباري" .اضافة اعلان


وكان الخزاعلة قد قال لـ "الوكيل الإخباري" بأن قسم الكلى في المستشفى كان بحاجة لصيانة ، لافتاً إلى أن وزارة الصحة قامت بطرح عطاء صيانة للقسم وتحديثه .

كما أكد الخزاعلة أن وزارة الصحة طرحت عطاء آخر لبناء مبنى جديد لقسم الكلى متوقعاً البدء بإنشائه العام المقبل .

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صور القسم قبل الصيانة
 
gnews

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