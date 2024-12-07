بعد متابعة الوكيل .. صيانة قسم الكلى بالمفرق الحكومي - صور

وكان الخزاعلة قد قال لـ "الوكيل الإخباري" بأن قسم الكلى في المستشفى كان بحاجة لصيانة ، لافتاً إلى أن وزارة الصحة قامت بطرح عطاء صيانة للقسم وتحديثه .
كما أكد الخزاعلة أن وزارة الصحة طرحت عطاء آخر لبناء مبنى جديد لقسم الكلى متوقعاً البدء بإنشائه العام المقبل .
صور القسم قبل الصيانة
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