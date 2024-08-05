بلدية إربد : غرامة مالية لأي مرشح لا يلتزم بازالة الدعاية الانتخابية

وقال التل لـ "الوكيل الاخباري" ان البلدية حددت الشروط المتعلقة باستخدام الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2024 ضمن أماكن مخصصة للدعاية الانتخابية.
وحددت البلدية مبلغ مالي يدفع في صندوق البلدية كتأمين لحين انتهاء العملية الانتخابية ومصادرته لأي مرشح لا يلتزم بازالة الدعاية الانتخابية الخاصة من خلال مدة اقصاها أسبوع من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية.
وقرر المجلس البلدي تحديد مبلغ 2000دينار من كل قائمة و500 دينار من كل مرشح كتأمين مسترد لغاية ازالة الدعاية الانتخابية بعد انتهاء العملية الانتخابية.
ودعت إلى عدم وضع مظاهر الدعاية الانتخابية على الاشارات الضوئية وعدم وضع اي من مظاهر الداعية الانتخابية في أي موقع يحجب الرؤيا عن المركبات او على التقاطعات الخطرة .
وأكدت ان لمرشح او من ينب عن الكتلة تعهد بإزالة مظاهر الدعاية فور انتهاء العملية الانتخابية .وكلفت مدير مديرية العلاقات العامة والاعلام ومدير الشؤون المالية بالعمل على تنفيذ مضمون القرار كلا ضمن اختصاصه.
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