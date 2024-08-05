 
الإثنين 2024-08-05 12:36 م
 
 

بلدية إربد : غرامة مالية لأي مرشح لا يلتزم بازالة الدعاية الانتخابية

بلدية إربد الكبرى
بلدية إربد الكبرى




 

الإثنين، 05-08-2024 12:30 م

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

 قال الناطق الإعلامي باسم بلدية اربد الكبرى غيث التل ان البلدية شكلت  فريقا  لمتابعة ومراقبة الدعاية الانتخابية  بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخابات.

وقال التل لـ "الوكيل الاخباري"   ان البلدية حددت الشروط المتعلقة باستخدام الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2024  ضمن أماكن مخصصة للدعاية الانتخابية.

وحددت البلدية مبلغ مالي يدفع في صندوق البلدية كتأمين لحين انتهاء العملية الانتخابية ومصادرته لأي مرشح لا يلتزم بازالة الدعاية الانتخابية الخاصة من خلال مدة اقصاها أسبوع من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية.


 وقرر المجلس البلدي تحديد مبلغ 2000دينار من كل قائمة و500 دينار من كل مرشح كتأمين مسترد لغاية ازالة الدعاية الانتخابية بعد انتهاء العملية الانتخابية.

ودعت إلى عدم وضع مظاهر الدعاية الانتخابية على الاشارات الضوئية وعدم وضع اي من مظاهر الداعية الانتخابية في أي موقع يحجب الرؤيا عن المركبات او على التقاطعات الخطرة .

وأكدت ان لمرشح او من ينب عن الكتلة تعهد بإزالة مظاهر الدعاية فور انتهاء العملية الانتخابية .وكلفت مدير مديرية العلاقات العامة والاعلام  ومدير الشؤون المالية بالعمل على تنفيذ مضمون القرار كلا ضمن اختصاصه.

gnews

أحدث الأخبار

أسلاك الكهرباء

أخبار محلية الكشف عن سبب انقطاع الكهرباء عن مناطق في المملكة

بلدية إربد الكبرى

خاص بالوكيل بلدية إربد : غرامة مالية لأي مرشح لا يلتزم بازالة الدعاية الانتخابية

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

أخبار محلية 15.5 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي هكذا بلغت اسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في الأردن اليوم

الحمل

طب وصحة ما أفضل توقيت لتناول فيتامينات الحمل؟

المسجد الأقصى

فلسطين مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ذهب

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الاردن اليوم

الدفاع المدني

أخبار محلية الامن العام : 7 إصابات بحوادث سير





 


 



الأكثر مشاهدة