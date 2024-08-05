بلدية إربد : غرامة مالية لأي مرشح لا يلتزم بازالة الدعاية الانتخابية

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

قال الناطق الإعلامي باسم بلدية اربد الكبرى غيث التل ان البلدية شكلت فريقا لمتابعة ومراقبة الدعاية الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخابات.



وقال التل لـ "الوكيل الاخباري" ان البلدية حددت الشروط المتعلقة باستخدام الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2024 ضمن أماكن مخصصة للدعاية الانتخابية.



وحددت البلدية مبلغ مالي يدفع في صندوق البلدية كتأمين لحين انتهاء العملية الانتخابية ومصادرته لأي مرشح لا يلتزم بازالة الدعاية الانتخابية الخاصة من خلال مدة اقصاها أسبوع من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية.