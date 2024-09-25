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ترجيح قبول 2100 طالب لمكرمة المعلمين.. والمفاضلة حسب الخبرة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأربعاء، 25-09-2024 10:19 ص

الوكيل الإخباري-   تيماء عبيدات

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أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم انه سيتم قبول 5% من الطاقة الاستيعابية على حساب مكرمة أبناء المعلمين.

وقال المصدر لـ "الوكيل الإخباري" انه سيتم قبول نحو 2100 طالبا حسب الحدود الدنيا لكل محافظات المملكة  ، منوها إلى ان الطلبة الذين حصلوا على نفس المعدل سيتم المفاضلة بينهم حسب سنوات الخبرة للمعلم.

وأشار إلى أن الحدود الدنيا جاءت كما يلي؛ العاصمة 91.4 ، مادبا 90.6 اربد 90.5، جرش 89.85  عجلون 86.4، المفرق 84.75 ،  الزرقاء 90.7 ، البلقاء 89.75، الكرك 88.9، الطفيلة 87.30،  معان86.75 ،  العقبة 88.0، الثانوية العامة خارج المملكة  أغلقت على معدل 97.5.

 وبين المصدر أن الوزارة ستبدأ بإرسال رسائل نصية للطلبة المقبولين بمكرمة أبناء المعلمين  لاستكمال اجراءات  التسجيل ، موضحا ان كل طالب لا يقوم باستكمال الاجراءات يعتبر مستنكفا.

ورجح أن الرسالة النصية  ستوضح الاجراءات المطلوبة ، حيث أنه سيتم استدعاء الطلبة  لتسليم الأوراق المطلوبة  للمنسقين ابتداءً من الاحد القادم.

 
gnews

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