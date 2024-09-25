ترجيح قبول 2100 طالب لمكرمة المعلمين.. والمفاضلة حسب الخبرة

وقال المصدر لـ "الوكيل الإخباري" انه سيتم قبول نحو 2100 طالبا حسب الحدود الدنيا لكل محافظات المملكة ، منوها إلى ان الطلبة الذين حصلوا على نفس المعدل سيتم المفاضلة بينهم حسب سنوات الخبرة للمعلم.
وأشار إلى أن الحدود الدنيا جاءت كما يلي؛ العاصمة 91.4 ، مادبا 90.6 اربد 90.5، جرش 89.85 عجلون 86.4، المفرق 84.75 ، الزرقاء 90.7 ، البلقاء 89.75، الكرك 88.9، الطفيلة 87.30، معان86.75 ، العقبة 88.0، الثانوية العامة خارج المملكة أغلقت على معدل 97.5.
وبين المصدر أن الوزارة ستبدأ بإرسال رسائل نصية للطلبة المقبولين بمكرمة أبناء المعلمين لاستكمال اجراءات التسجيل ، موضحا ان كل طالب لا يقوم باستكمال الاجراءات يعتبر مستنكفا.
ورجح أن الرسالة النصية ستوضح الاجراءات المطلوبة ، حيث أنه سيتم استدعاء الطلبة لتسليم الأوراق المطلوبة للمنسقين ابتداءً من الاحد القادم.
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