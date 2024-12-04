تشييع جثمان الأردني مروان العبدالله في كندا اليوم الأربعاء

وقال ابن عمه لـ الوكيل الإخباري ان مروان مقيم مع عائلته في دولة كندا وانتقل إلى رحمة الله تعالى الأحد الماضي بعد معاناة مع مرض الكلى .
وأضاف بأنه سيتم تشييع جثمانه اليوم الاربعاء إلى مثواه الاخير في المقابر الاسلامية بـ اوتاوا كندا
نعته شقيقته بكلمات مؤثرة عبر صفحتها على مواقع التواصل :"نور عيوني اخي وحبيبي يلتحق بأمي وابي عند الغفور الرحيم "
انا لله وانا اليه راجعون
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