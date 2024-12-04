تشييع جثمان الأردني مروان العبدالله في كندا اليوم الأربعاء

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي-انتقل إلى رحمة الله تعالى الأردني مروان حلمي عبدالله في دولة كندا إثر معاناة مع مرض الكلى .



وقال ابن عمه لـ الوكيل الإخباري ان مروان مقيم مع عائلته في دولة كندا وانتقل إلى رحمة الله تعالى الأحد الماضي بعد معاناة مع مرض الكلى .



وأضاف بأنه سيتم تشييع جثمانه اليوم الاربعاء إلى مثواه الاخير في المقابر الاسلامية بـ اوتاوا كندا



نعته شقيقته بكلمات مؤثرة عبر صفحتها على مواقع التواصل :"نور عيوني اخي وحبيبي يلتحق بأمي وابي عند الغفور الرحيم "



انا لله وانا اليه راجعون

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