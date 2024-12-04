 
الأربعاء 2024-12-04 09:09 ص
 

تشييع جثمان الأردني مروان العبدالله في كندا اليوم الأربعاء

الأردني مروان حلمي العبدالله
الأردني مروان حلمي العبدالله
الأربعاء، 04-12-2024 08:02 ص

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي-انتقل إلى رحمة الله تعالى الأردني مروان حلمي عبدالله في دولة كندا إثر معاناة مع مرض الكلى .

وقال ابن عمه لـ الوكيل الإخباري ان مروان مقيم  مع عائلته في دولة كندا وانتقل إلى رحمة الله تعالى الأحد الماضي بعد معاناة مع مرض الكلى .

وأضاف بأنه سيتم تشييع جثمانه اليوم الاربعاء إلى مثواه الاخير في المقابر الاسلامية بـ  اوتاوا كندا 

نعته شقيقته بكلمات مؤثرة عبر صفحتها على مواقع التواصل :"نور عيوني اخي وحبيبي يلتحق بأمي وابي عند الغفور الرحيم "

انا لله وانا اليه راجعون

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الأردني مروان حلمي العبدالله

خاص بالوكيل تشييع جثمان الأردني مروان العبدالله في كندا اليوم الأربعاء



 




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