تعطل نظام طباعة الهويات في الأحوال المدنية منذ أسبوع

وعلم "الوكيل الاخباري" من دائرة الأحول المدنية والجوزات ان العُطل من نظام طابعات الهويات لا غيرها، وان الموظف ليس بإمكانه إصدار أمر بطباعة الهوية.
كما علم الموقع ان مسؤولية بطاقات الأحوال المدنية سابقا "الهويات"، البطاقات الذكية لاحقا تقع على وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
ولا يعلم موعد انتهاء المشكلة حتى الآن، ولا يعلم أيضا إذا ما كانت مسؤولية صيانة العطل تقع على وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أم إلى الشركة الخاصة التي عُهد اليها ملف البطاقات الذكية بجميع مراحل إصدارها .
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