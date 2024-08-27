 
الثلاثاء 2024-08-27 11:14 ص
 

 

تعطل نظام طباعة الهويات في الأحوال المدنية منذ أسبوع

صورة الهوية | من المصدر
صورة الهوية | من المصدر
الثلاثاء، 27-08-2024 10:06 ص

الوكيل الإخباري-  اشتكى مواطنون من تأخر إصدار هويات الأحوال المدنية الخاصة بهم منذ أكثر من أسبوع في كل  مكاتب الأحوال بمختلف محافظات المملكة.

اضافة اعلان


ولفت المواطنون في اتصالات مع "الوكيل الاخباري"  ان مكاتب الأحوال تستقبل طلبات إصدار الهويات، ولكن عند قدومهم لاستلامها يخبرهم الموظفون أن جهاز البصمة الالكترونية "التعرف على الهوية" معطل، وأن الهويات مطبوعة بيد انها بحاجة للتعريف على الجهاز، ما دعاهم للانتظار لأكثر من أسبوع.


وعلم "الوكيل الاخباري" من دائرة الأحول المدنية والجوزات ان العُطل من نظام طابعات الهويات لا غيرها، وان الموظف ليس بإمكانه إصدار أمر بطباعة الهوية.

كما علم الموقع ان مسؤولية بطاقات الأحوال المدنية سابقا "الهويات"، البطاقات الذكية لاحقا تقع على وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

ولا يعلم موعد انتهاء المشكلة حتى الآن، ولا يعلم أيضا إذا ما كانت مسؤولية صيانة العطل تقع على  وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أم إلى الشركة الخاصة التي عُهد اليها ملف البطاقات الذكية  بجميع مراحل إصدارها .

 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات علماء: إذا أردتم عمرا مديدا لا تستمعوا لنصائح المعمرين

حمزة تحسين الحجاحجة وأحد اقاربه | من المصدر

مناسبات المهندس حمزة تحسين الحجاحجة يحصل على درجة الماجستير

من المصدر

منوعات لا تنسوا.. شاهدوا "موكب الكواكب".. قبل شروق شمس الغد

تعبيرية

أخبار محلية هجوم سيبراني يضرب مطار سياتل.. ولا إنترنت لليوم الثالث

دخان متصاعد جراء قصف مناطق في غزة

فلسطين 4 شهداء ومصابون في قصف شرق دير البلح

من المصدر

منوعات سعودي ينقذ 4 أشخاص من الغرق في سيول المدينة المنورة (فيديو)

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية إصابة طفل بحريق شقة تابعة لمؤسسة الحسين الاجتماعية

"أ.ف.ب"

عربي ودولي في زيارة نادرة.. مستشار الأمن القومي الأميركي يصل بكين



 


الأكثر مشاهدة