تعطل نظام طباعة الهويات في الأحوال المدنية منذ أسبوع

الوكيل الإخباري- اشتكى مواطنون من تأخر إصدار هويات الأحوال المدنية الخاصة بهم منذ أكثر من أسبوع في كل مكاتب الأحوال بمختلف محافظات المملكة.

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ولفت المواطنون في اتصالات مع "الوكيل الاخباري" ان مكاتب الأحوال تستقبل طلبات إصدار الهويات، ولكن عند قدومهم لاستلامها يخبرهم الموظفون أن جهاز البصمة الالكترونية "التعرف على الهوية" معطل، وأن الهويات مطبوعة بيد انها بحاجة للتعريف على الجهاز، ما دعاهم للانتظار لأكثر من أسبوع.