تنويه بخصوص موعد عيد الفطر بالاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  أعلن مركز الفلك الدولي تفاصيل توقعات رؤية هلال شهر شوال لعام 2026، مشيراً إلى أن تحري الهلال سيتم مساء الخميس 19 مارس في عدد من الدول ومنها الأردن.

وبحسب الحسابات الفلكية، سيولد الهلال فجر الخميس عند الساعة 4:23 صباحاً بتوقيت الأردن، وسيبلغ عمره عند غروب الشمس نحو 14 ساعة و23 دقيقة، ما يتيح إمكانية رؤيته باستخدام التلسكوب وربما بالعين المجردة في حال صفاء الأجواء.


وأوضح المركز أنه في حال ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس، سيكون الجمعة 20 مارس 2026 أول أيام عيد الفطر، أما إذا تعذرت رؤيته فسيتم إكمال شهر رمضان ثلاثين يوماً، ليكون السبت 21 مارس 2026 أول أيام العيد.

 

 
 


