توزيع الكهرباء: إنارة طريق البحر الميت بشكل كامل نهاية الأسبوع

وأشار المجالي عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا" إلى أن جولة ميدانية ليلية تم تنفيذها على كامل مسار الطريق، بهدف الوقوف على الأعطال وتحديد مواقع الخلل في وحدات الإنارة.
وأكد أن الشركة باشرت العمل فعليًا على إعادة تشغيل الإنارة، ابتداءً من منطقة العدسية وحتى نهاية خط البحر الميت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان إنارة الطريق بالكامل ورفع مستوى السلامة المرورية على هذا المسار الحيوي.
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