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توزيع الكهرباء: إنارة طريق البحر الميت بشكل كامل نهاية الأسبوع

إنارة الوحدات في طريق البحر الميت نهاية الأسبوع
إنارة الوحدات في طريق البحر الميت نهاية الأسبوع
 
الإثنين، 14-04-2025 10:43 ص
الوكيل الإخباري- كشف المهندس سهم المجالي، نائب المدير العام لشؤون المناطق في شركة توزيع الكهرباء، عن جهود حثيثة تبذلها الشركة لإعادة تشغيل وحدات الإنارة على طريق البحر الميت في نهاية الأسبوع الحالي .اضافة اعلان


وأشار المجالي عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا" إلى أن جولة ميدانية ليلية تم تنفيذها على كامل مسار الطريق، بهدف الوقوف على الأعطال وتحديد مواقع الخلل في وحدات الإنارة.

وأكد أن الشركة باشرت العمل فعليًا على إعادة تشغيل الإنارة، ابتداءً من منطقة العدسية وحتى نهاية خط البحر الميت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان إنارة الطريق بالكامل ورفع مستوى السلامة المرورية على هذا المسار الحيوي.
 
gnews

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إنارة الوحدات في طريق البحر الميت نهاية الأسبوع

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