توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

وقال عقل لموقع الوكيل الاخباري إن انخفاض أسعار النفط الخام يحتاج إلى فترة زمنية قبل أن ينعكس على أسعار المشتقات النفطية محلياً، موضحاً أن آلية التسعير تعتمد على متوسطات الأسعار خلال فترات محددة وليس على الأسعار الفورية.
وأضاف أن الشركات والمصافي تواصل بيع مخزون تم شراؤه وفق الأسعار السابقة، ما يجعل خيار تثبيت الأسعار الأقرب خلال المراجعة المقبلة، مشيراً إلى أن أي انخفاضات مستدامة في الأسواق العالمية قد تنعكس على التسعيرات المحلية خلال الأشهر القادمة.
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