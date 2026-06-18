الخميس 2026-06-18 11:27 ص

توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

خبير: الحكومة ليس من مصلحتها رفع أسعار المحروقات
محروقات
 
الخميس، 18-06-2026 11:21 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   رجح الخبير في شؤون النفط والطاقة هاشم عقل تثبيت أسعار المشتقات النفطية في الأردن خلال المراجعة الدورية المرتقبة للشهر المقبل، رغم التراجعات الأخيرة في أسعار النفط العالمية.

اضافة اعلان


وقال عقل لموقع الوكيل الاخباري إن انخفاض أسعار النفط الخام يحتاج إلى فترة زمنية قبل أن ينعكس على أسعار المشتقات النفطية محلياً، موضحاً أن آلية التسعير تعتمد على متوسطات الأسعار خلال فترات محددة وليس على الأسعار الفورية.


وأضاف أن الشركات والمصافي تواصل بيع مخزون تم شراؤه وفق الأسعار السابقة، ما يجعل خيار تثبيت الأسعار الأقرب خلال المراجعة المقبلة، مشيراً إلى أن أي انخفاضات مستدامة في الأسواق العالمية قد تنعكس على التسعيرات المحلية خلال الأشهر القادمة.

 

وأكد أن تطورات الأسواق العالمية وحركة أسعار النفط خلال الأيام والأسابيع المقبلة ستظل العامل الحاسم في تحديد توجهات لجنة التسعير بشأن أسعار المشتقات النفطية في المملكة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

خبير: الحكومة ليس من مصلحتها رفع أسعار المحروقات

خاص بالوكيل توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

ارشيفية

عربي ودولي وكالة الطاقة الذرية ترحب باتفاق إيران والولايات المتحدة

تكية أم علي تطلق حملة للتوعية بأثر الفقر الغذائي على صحة الأطفال ونموهم

أخبار الشركات تكية أم علي تطلق حملة للتوعية بأثر الفقر الغذائي على صحة الأطفال ونموهم

صفوة الإسلامي يشارك في فعاليات معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026

أخبار الشركات صفوة الإسلامي يشارك في فعاليات معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026

وزير العدل الدكتور بسام التلهوني

أخبار محلية وزير العدل: نظام خبرة جديد أمام المحاكم يعزز الشفافية ويحقق العدالة

علما إيران والولايات المتحدة

عربي ودولي بكين "ترحب" بتوقيع مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط

متطوعو "إمكان الإسكان" ينفذون مبادرات تنموية في عجلون

أخبار الشركات متطوعو "إمكان الإسكان" ينفذون مبادرات تنموية في عجلون

ذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن



 
 






الأكثر مشاهدة

 