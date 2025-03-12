 
الأربعاء 2025-03-12 05:04 م
 

توضيح حول تأجيل أقساط القروض قبل عيد الفطر

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 12-03-2025 01:33 م
الوكيل الإخباري-   وردت لـ "الوكيل الإخباري" العديد من الاستفسارات حول تأجيل أقساط القروض بالتزامن مع عيد الفطر ، وإمكانية إقرار تأجيل الدفعات .اضافة اعلان


وكان مدير  عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق قد نفى في تصريحات خاصة لـ "الوكيل الإخباري"  وجود قرار أو حديث بتأجيل أقساط القروض في الأردن لشهري شباط وآذار

وقال المحروق لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لا يوجد أي أسباب أو مبررات لتأجيل أقساط القروض، مؤكدا أن قضية التأجيل غير مطروحة أساسا على أي مستوى.

واعتبر أنه لا يوجد أي مبرر لاتخاذ قرار بشأن تأجيل الأقساط.
 
 
gnews

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