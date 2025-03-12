توضيح حول تأجيل أقساط القروض قبل عيد الفطر

وكان مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق قد نفى في تصريحات خاصة لـ "الوكيل الإخباري" وجود قرار أو حديث بتأجيل أقساط القروض في الأردن لشهري شباط وآذار
وقال المحروق لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لا يوجد أي أسباب أو مبررات لتأجيل أقساط القروض، مؤكدا أن قضية التأجيل غير مطروحة أساسا على أي مستوى.
واعتبر أنه لا يوجد أي مبرر لاتخاذ قرار بشأن تأجيل الأقساط.
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