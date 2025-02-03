توقعات بارتفاع الطلب على الغاز اعتباراً من الغد .. والمصفاة: كميات الغاز متوفرة

02:05 م

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الوكيل الإخباري- تستعد المملكة لاستقبال منخفض قطبي مساء الأربعاء القادم وحالة من عدم الاستقرار الجوي الذي سيؤثر على الأردن خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن يشهد الطلب على أسطوانات الغاز ارتفاعاً ملحوظاً مع الانخفاض الحاد على درجات الحرارة بالتزامن مع أول منخفض قطبي. اضافة اعلان





ومع استعدادات المواطنين للظروف الجوية المتوقعة، أكدت شركة مصفاة البترول الأردنية لـ "الوكيل الاخباري" بأن كميات الغاز لديها كافية لتلبية الطلب المتزايد خلال أيام المنخفض .



وقال الناطق الإعلامي لشركة مصفاة البترول الأردنية حيدر البشايرة بأن كوادر الشركة يعملون على نظام الشفتات ولساعات طويلة لإعادة تعبئة أسطوانات الغاز وطرحها بالأسواق ، فيما تشهد أيام المنخفضات الجوية زيادة في عدد الأسطوانات المعبأة داخل المصفاة بشكل كبير ،



ويبلغ متوسط تعبئة أسطوانات الغاز داخل المصفاة خلال الأيام العادية ما بين 90 ألف أسطوانة إلى 100 ألف أسطوانة يومياً ، فيما يرتفع الرقم خلال أيام المنخفضات الجوية الشديدة إلى ما يقرب نحو 250 ألف أسطوانة غاز يومياً .