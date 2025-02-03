توقعات بارتفاع الطلب على الغاز اعتباراً من الغد .. والمصفاة: كميات الغاز متوفرة

ومع استعدادات المواطنين للظروف الجوية المتوقعة، أكدت شركة مصفاة البترول الأردنية لـ "الوكيل الاخباري" بأن كميات الغاز لديها كافية لتلبية الطلب المتزايد خلال أيام المنخفض .
وقال الناطق الإعلامي لشركة مصفاة البترول الأردنية حيدر البشايرة بأن كوادر الشركة يعملون على نظام الشفتات ولساعات طويلة لإعادة تعبئة أسطوانات الغاز وطرحها بالأسواق ، فيما تشهد أيام المنخفضات الجوية زيادة في عدد الأسطوانات المعبأة داخل المصفاة بشكل كبير ،
ويبلغ متوسط تعبئة أسطوانات الغاز داخل المصفاة خلال الأيام العادية ما بين 90 ألف أسطوانة إلى 100 ألف أسطوانة يومياً ، فيما يرتفع الرقم خلال أيام المنخفضات الجوية الشديدة إلى ما يقرب نحو 250 ألف أسطوانة غاز يومياً .
-
أخبار متعلقة
-
مزارعو وادي الأردن: محاصيلنا بحاجة إلى كل قطرة ماء بالمنخفض المرتقب
-
الحموي: لا داعي لتخزين الخبز .. ومستعدون لتلبية الطلب خلال المنخفض
-
وزارة المياه: خطة طوارئ استعداداً للمنخفض وسنتعامل مع ملاحظات المواطنين
-
الكهرباء الأردنية تؤكد جاهزيتها للمنخفض الجوي القادم
-
حريق كبير يلتهم 3 محلات ومركبتين في الوحدات
-
الامن لـ "الوكيل" : ضبطنا السائق المخالف - فيديو
-
اصابة خطيرة بحادث سير في عمان - صورة
-
الصناعة والتجارة: المخزون الغذائي آمن ونراقب نظام الإنذار المبكر