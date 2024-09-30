جمعية البنوك: عكس تخفيض أسعار الفائدة على قروض الأردنيين تباعاً حسب العقود

الوكيل الإخباري- كشف مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق أن قرار تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على القروض سينعكس وفق دورية تعديل الأقساط حسب الاتفاق بين البنك والعميل.

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وقال المحروق لـ"الوكيل الإخباري"، إن العديد من البنوك عكست تخفيض سعر الفائدة بشكل مباشر وذلك حسب استحقاق دورية تعديل الأقساط، وأن ذلك سيتم للعملاء تباعاً وفقا لهذه الدورية.



وأضاف أن سعر تعديل الفائدة في معظم عقود المقترضين الأردنيين يتم كل ثلاثة أشهر وحسب المدة المتبقية لاستحقاق هذا الموعد يتم عكس التخفيض.



ولفت المحروق إلى أن خفض أسعار الفائدة قرار إيجابي سينعكس بشكل مباشر على الأسواق المحلية والاقتصاد الأردني من خلال زيادة السيولة في السوق وبالتالي زيادة حركة دوران النقد.



يشار إلى أن البنك المركزي الأردني قرر تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارا من يوم الأحد 22 أيلول 2024.