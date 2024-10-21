حادث تصادم بين 4 مركبات وأزمة خانقة على جسر الرنتيسي

08:35 ص

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الوكيل الإخباري - وقع حادث تصادم بين 4 مركبات ما قبل جسر الرنتيسي في العاصمة عمّان، وفق إدارة السير. اضافة اعلان





وقالت السير لـ"الوكيل الإخباري"، إن حادث التصادم تسبب بحدوث أزمة سير على الجسر بالتزامن مع حركة مرورية نشطة ولم يتسبب بحدوث أي إصابات بالأرواح.



وأضافت أنه يجري العمل على رفع الأثر المروري عن الطريق وفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.