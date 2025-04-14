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حادث سير بين حافلة ركاب وشاحنة على طلوع صافوط - صور

صورة من موقع الحادث
صورة من موقع الحادث
 
الإثنين، 14-04-2025 05:15 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   وقع حادث سير  بين حافلة ركاب وشاحنة في منطقة طلوع صافوط .

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ووفق شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري ان الحادث تسبب بإصابة واحدة تم نقلها الى المستشفى للعلاج .

 

وهرعت الاجهزة المعنية الى الموقع وتعاملت مع الحادث . 

 


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صورة من موقع الحادث

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