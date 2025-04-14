حادث سير بين حافلة ركاب وشاحنة على طلوع صافوط - صور

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث سير بين حافلة ركاب وشاحنة في منطقة طلوع صافوط .

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ووفق شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري ان الحادث تسبب بإصابة واحدة تم نقلها الى المستشفى للعلاج .

وهرعت الاجهزة المعنية الى الموقع وتعاملت مع الحادث .