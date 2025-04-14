حادث سير بين حافلة ركاب وشاحنة على طلوع صافوط - صور

-
أخبار متعلقة
-
بعد نشر الوكيل .. ايعاز عاجل من وزير التربية والتعليم
-
شاهد : معلم يضرب طالب بكرسي حديدي ويصيبه بكسور بالانف والعين - صورة
-
المواصفات: شركة واحدة تقدمت بطلب استيراد أسطوانات الغاز البلاستيكية
-
سقوط عاملة من الطابق الثالث في إربد يكشف ثغرات كبيرة بالتأمين - فيديو
-
توزيع الكهرباء: إنارة طريق البحر الميت بشكل كامل نهاية الأسبوع
-
شاهد.. إصابة بحادث مروع في الزرقاء
-
التربية: إعلان أرقام الجلوس بداية أيار.. وامتحانات التوجيهي 2007 ورقيا
-
توزيع الكهرباء: 80% من عداداتنا أصبحت ذكية .. وخطط صيانة على مدار العام