 
السبت 2024-11-09 05:17 م
 

حملات واسعة على المطاعم و المقاهي في عمان

ارجيلة
ارجيلة
السبت، 09-11-2024 04:25 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  اكد الناطق الرسمي في امانة عمان ناصر الرحامنة  ان الامانة  تقوم بحملات لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  للحفاظ على السلامة العامة وللالتزام بالرخصة المهنية في كل الأماكن والمحال التجارية وخاصة في المنشآت التي لم تحصل على رخصة لتقديم الارجيلة .

اضافة اعلان


واضاف الرحامنة في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان  الحملات  ستبقى مستمرة وتم اغلاق بعض المنشآت المخالفة و سيتم اعطاءهم إعادة فتح بعد كتابة تعهد بالالتزام بالمهنة الفعلية على رخصة المهن الصادرة من أمانة عمان حسب القانون.

وبين الرحامنة ان  من يملك رخصة مهنة تقديم ارجيلة يعتبر غير مخالف لقانون المهن اضافة إلى ان مهنة مطعم سياحي لا تخول صاحبها من تقديم الأرجيلة .

 

 وفي وقت سابق شكا اصحاب  مطاعم سياحية ومقاهي وكوفي شوب بالعاصمة عمان من قيام امانة عمان بحملات اغلاق واسعة على  الكثير من المطاعم و المقاهي والكوفي شوب منذ اسبوع بحجة عدم وجود ترخيص يخولها بتقديم الارجيلة .

 
gnews

أحدث الأخبار

الفائزين في برنامج تحدي التطبيقات الإلكترونية

أخبار محلية إعلان الفائزين في برنامج تحدي التطبيقات الإلكترونية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية مؤتمر رابطة علماء الأردن يوصي بتعزيز ثقافة الحوار بين الشباب

ارجيلة

خاص بالوكيل حملات واسعة على المطاعم و المقاهي في عمان

العيسوي يعزي عشيرة الفاعور

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة الفاعور

أرشيفية

عربي ودولي مع تصاعد التوترات الإقليمية... اليابان تتعهد ببناء جيشها وتعزيز العلاقات مع أميركا

لبنان

عربي ودولي استشهاد 7 لبنانيين جراء غارات جوية إسرائيلية على مدينة صور

مشهد مروع من حريق بيروت

عربي ودولي فر من حريق فسقط هاوياً من أعلى المبنى.. مشهد مرعب من بيروت

مستشفى

أخبار محلية عيادات جديدة وتوسعة قسم الكلى في مستشفى الأميرة إيمان بدير علا



 


الأكثر مشاهدة