حملات واسعة على المطاعم و المقاهي في عمان

واضاف الرحامنة في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الحملات ستبقى مستمرة وتم اغلاق بعض المنشآت المخالفة و سيتم اعطاءهم إعادة فتح بعد كتابة تعهد بالالتزام بالمهنة الفعلية على رخصة المهن الصادرة من أمانة عمان حسب القانون.
وبين الرحامنة ان من يملك رخصة مهنة تقديم ارجيلة يعتبر غير مخالف لقانون المهن اضافة إلى ان مهنة مطعم سياحي لا تخول صاحبها من تقديم الأرجيلة .
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