حملات واسعة على المطاعم و المقاهي في عمان

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد الناطق الرسمي في امانة عمان ناصر الرحامنة ان الامانة تقوم بحملات لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على السلامة العامة وللالتزام بالرخصة المهنية في كل الأماكن والمحال التجارية وخاصة في المنشآت التي لم تحصل على رخصة لتقديم الارجيلة .

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واضاف الرحامنة في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الحملات ستبقى مستمرة وتم اغلاق بعض المنشآت المخالفة و سيتم اعطاءهم إعادة فتح بعد كتابة تعهد بالالتزام بالمهنة الفعلية على رخصة المهن الصادرة من أمانة عمان حسب القانون.



وبين الرحامنة ان من يملك رخصة مهنة تقديم ارجيلة يعتبر غير مخالف لقانون المهن اضافة إلى ان مهنة مطعم سياحي لا تخول صاحبها من تقديم الأرجيلة .