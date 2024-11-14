خبر سار لطلبة الاول ثانوي في الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد منسق حملة "ذبحتونا" الدكتور فاخر الدعاس، اليوم الخميس، موافقة الجهات المعنية على طلب " ذبحتونا" بتقليص المادة المطلوبة لامتحان التوجيهي الجديد للمواد الاربعة ، وبخاصة كتاب اللغة الانجليزية .

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واكد في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان قد صدر قرار في تقليل حجم الدروس المطلوبة من الطلبة في مادة اللغة الإنجليزية الفصل الثاني بالامتحان الوزاري لطلبة "الأول ثانوي" التوجيهي الجديد.

واشار الدعاس ان الحملة في انتظار اعلان القرار بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم .