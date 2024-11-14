 
الخميس 2024-11-14 01:46 م
 

خبر سار لطلبة الاول ثانوي في الاردن

طابور صباحي لطلبة مدرسة حكومية
مدرسة
الخميس، 14-11-2024 12:56 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد منسق حملة "ذبحتونا" الدكتور فاخر الدعاس، اليوم الخميس، موافقة الجهات المعنية على طلب " ذبحتونا" بتقليص المادة المطلوبة لامتحان التوجيهي الجديد للمواد الاربعة ، وبخاصة كتاب اللغة الانجليزية  . 

اضافة اعلان

 

 واكد في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان قد صدر قرار في  تقليل حجم الدروس المطلوبة من الطلبة في مادة اللغة الإنجليزية الفصل الثاني بالامتحان الوزاري لطلبة "الأول ثانوي" التوجيهي الجديد.

 

واشار  الدعاس ان الحملة في انتظار اعلان القرار بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم . 

 


 

 
gnews

أحدث الأخبار

وزيرة الاستيطان أوريت ستروك

فلسطين وزيرة الاستيطان تدعو إلى استمرار احتلال غزة وضم الضفة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية هام من التعليم العالي الى (597) طالباً وطالبة بشأن طلبات المنح والقروض - اسماء

ا

أسواق ومال أسعار الغاز في أوروبا تسجل أعلى مستوى في نحو عام

تعبيرية

اقتصاد محلي خلال ساعات.. هبوط حاد على أسعار الذهب في الأردن

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يوجه بإسقاط دعوى ضد قناة المملكة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

عربي ودولي لافروف: احتواء الصين أولوية ترامب.. روسيا ستظل مصدر تهديد

طابور صباحي لطلبة مدرسة حكومية

خاص بالوكيل خبر سار لطلبة الاول ثانوي في الاردن

تعبيرية

اقتصاد محلي فرصة للاقتناء.. ليرة الذهب تتراجع إلى أدنى مستوياتها في الأردن



 


الأكثر مشاهدة