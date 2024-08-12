خبير اقتصادي: تخفيض أسعار الفائدة في الأردن مسألة وقت

الوكيل الإخباري- رجح الخبير الاقتصادي حسام عايش تخفيض أسعار الفائدة في الأردن بنحو 50 نقطة أساس حتى نهاية 2024 في ظل ارتفاع المؤشرات باتجاه تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الحالي.



وقال عايش لـ"الوكيل الإخباري"، إن البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا بشكل إيجابي أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي لا يتجه نحو الركود مما يرفع احتمالية تخفيض أسعار الفائدة وبالتالي اتخاذ قرار مماثل من قبل البنك المركزي الأردني ونحو 65 بنكا مركزيا في مختلف أنحاء العالم.



وأضاف أن تخفيض أسعار الفائدة سينعكس على المقترضين والمستثمرين والقطاعات التجارية والاقتصادية على أن ينعكس لاحقا على زيادة الإنفاق وبالتالي انعاش القطاعات التجارية، لافتا إلى أن ذلك سيقلل من قيمة أقساط القروض بحسب قيمتها وبما يتناسب مع حجم تخفيض أسعار الفائدة.



وأشار عايش إلى أن أثر تخفيض أسعار الفائدة لن يظهر بشكل مباشر وإنما بعد نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر وذلك نظرا للسلسلة الطويلة التي مرت بها أسعار الفائدة منذ جائحة كورونا حيث ارتفعت لتصل إلى نحو 5% عدا عن تثبيتها لفترات مطولة.



وبيّن أن أسعار الفائدة ربما لن تعود إلى ما كانت عليه سابقا، وقد يتم تخفيضها بمعدل 2% حتى عام 2026.



وكانت توقعت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، أن يخفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، قبل نهاية العام الحالي 2024.

