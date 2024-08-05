خبير نفطي: سعر برميل النفط سيتجاوز 200 دولار بهذه الحالة

الوكيل الإخباري- توقع الخبير النفطي هاشم عقل أن يتجاوز سعر برميل النفط الـ200 دولار إذا استمرت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وفي حال إغلاق مضيق هرمز بالخليج العربي.

وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إن الكميات التي تخرج يوميا عبر مضيق هرمز هي 20 مليون برميل نفط لتغطية استهلاك الأسواق الآسيوية، وفي حال تم إغلاق المضيق فإن الدول المنتجة في العالم لن تستطيع تغطية الطلب المتزايد على النفط ولن تستطيع تغطية الكميات هذه، مما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل كبير.

وأضاف أن سعر برميل النفط اليوم يتداول حول 75 دولار على الرغم من استمرار الأوضاع السياسية في المنطقة وهي أسعار معاكسة كليا حيث كانت تتأثر دوما بالتوترات إلا أنها لم تنخفض لعدة أسباب أبرزها هي زيادة الكميات المعروضة من النفط مقابل طلب منخفض وذلك بسبب زيادة الإنتاج من قبل الدول المنافسة لمجموعة أوبك + وهي الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والبرازيل مما أدى إلى انخفاض الأسعار.

وأشار عقل إلى أن التحول نحو المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة ولو بنسبة قليلة قلل الطلب على البترول، حيث أن ما نسبته 65% من إنتاج النفط يذهب للنقل، لافتا إلى تراجع الطلب أيضا في الصين حيث أن أداء الاقتصاد هناك سيء إذا تستورد الصين ما مجموعه 15 مليون برميل يوميا.

وتابع أن هناك عوامل أخرى منها انخفاض أسعار الأسهم بشكل كبير وتوتر الأسواق المالية هناك بسبب المخاوف من شبح الركود في أكبر اقتصاد بالعالم وإذا ما حصل هناك ركود أو مشاكل فإن الاقتصاد سيتأثر بها بشكل مباشر، بالإضافة إلى عدم التزام بعض الدول الأعضاء في منظمة أوبك + بالكميات المتفق عليها للإنتاج وتجاوزها وفرض عقوبات على أسطول الظل الروسي مما يؤدي إلى الضغط على أسعار النفط وبالتالي انخفاضها.