الأحد 2026-03-01 12:47 م

دوام المدارس يُحدث جدلاً بين التربية وأولياء الأمور في الأردن

ارشيفية
 
الأحد، 01-03-2026 10:16 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت مدارس الأردن اليوم الأحد حالة من الجدل بعد تزامن انطلاق صفارات الإنذار مع توجه الطلبة الى مدارسهم، ما أثار مخاوف بعض أولياء الأمور.اضافة اعلان


وكان الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات، اكد إنه لا تعطيل لدوام المدارس اليوم  الأحد، مشيراً الى أن الدوام سيكون كالمعتاد في جميع مدارس المملكة. وأن الوزارة تتابع المستجدات أولاً بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبحسب رصد "الوكيل الاخباري"، أعرب عدد من أولياء الأمور عن قلقهم على أبنائهم، خاصة طلاب المدارس الحكومية الذين يذهبون إلى مدارسهم سيرًا على الأقدام.

 وبينوا أن تزامن صفارات الإنذار صباح اليوم الاحد مع  بدء دوام المدارس خلق حالة من التوتر والخوف لديهم، مشيرين الى قلقهم من الشظايا المتساقطة نتيجة اعتراض الصواريخ الايرانية.

 وانقسمت الاراء بين مطالب بالنظر بدوام المدارس اذا ما استمرت الاحداث بالمنطقة او تطورت لاكثر من ذلك ، وبين من اعتبروا ان الاحداث حالياً لا تستدعي تعطيل المدارس وان الطلبة في مأمن داخل غرفهم الصفية ، وان الدور الاكبر يقع على الكوادر التعليمية بتوعية الطلبة حول التعامل مع الاحداث .
 
 


