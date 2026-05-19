سلامي يستبعد أبرز هدافي الدوري الأردني من قائمة النشامى المشاركة في كأس العالم 2026

الثلاثاء، 19-05-2026 01:52 م
الوكيل الإخباري-  أثار المدير الفني للمنتخب الوطني جمال السلامي جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، بعد استبعاد أبرز هدافي الدوري الأردني للمحترفين من القائمة الأولية للنشامى استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وشهدت القائمة غياب كل من أحمد العرسان ، ويوسف أبو جلبوش "صيصا"، رغم تألقهما اللافت خلال الموسم الحالي وتصدرهما قائمة هدافي الدوري الأردني.

ويتصدر العرسان، نجم الفيصلي، ترتيب الهدافين برصيد 15 هدفاً بعد موسم هجومي مميز، فيما جاء "صيصا" لاعب الحسين إربد ثانياً برصيد 14 هدفاً، ما جعل غيابهما عن قائمة المنتخب محل تساؤلات وانتقادات جماهيرية واسعة.

وجاء إعلان القائمة الأولية للنشامى استعداداً للمباراتين الوديتين أمام سويسرا وكولومبيا، ضمن التحضيرات الأخيرة لخوض الظهور التاريخي الأول للأردن في كأس العالم، وسط تساؤلات حول المعايير الفنية التي اعتمدها الجهاز الفني في اختياراته.

ويرى متابعون أن استبعاد هدافي الدوري المحلي يفتح باب النقاش حول مدى اعتماد المنتخب على اللاعبين الأكثر جاهزية وتألقاً في البطولات المحلية، خاصة في ظل الغياب المؤثر لمهاجم المنتخب يزن النعيمات بسبب الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المونديال.

ويواصل المنتخب الوطني تحضيراته المكثفة للمرحلة المقبلة، ضمن برنامج فني يهدف إلى رفع الجاهزية قبل خوض منافسات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.
 
 


